Barrick Gold 1.06% finelabels (FLB1899): Barrick Gold kann weiterhin Vertrauen in seine Finanzstabilität zeigen. S & P Global Ratings gab am Donnerstag bekannt, Barricks langfristiges Unternehmens-Kreditrating von BBB- auf BBB angehoben zu haben, mit einem stabilen Ausblick. Die Nachrichten folgten einem ähnlichen Upgrade von Moody's Investors Service auf Baa2 am 1. März. (23.03. 08:19)

