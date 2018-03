Der Sinn dieser Operation ist uns bis jetzt nicht klar, wie einiges andere bei der DT. BANK ebenfalls nicht. 1,8 Mrd. € Erlös dürftensich irgendwie rechnen. Was man jedoch aus einer Vermögensverwaltung in einem der reichsten Länder der Welt, nämlich Deutschland, machen kann oder könnte, ist denDeutsch-Bankern offensichtlich unklar. Im Sachverhalt POSTBANK unterstellen wir das Gleiche. So nicht!



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info