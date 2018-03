Die Deutsche-Bank-Tochter DWS debütiert an der Börse. Die Aktien starteten knapp über dem Ausgabepreis.

Trotz der Turbulenzen an den Weltbörsen hat die Vermögensverwaltungstochter DWS der Deutschen Bank einen guten Start an der Börse hingelegt. Der erste Kurs der DWS-Aktie am Freitag lag bei 32,55 Euro. Ausgegeben worden waren die Aktien zu 32,50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...