Der GBP/USD zog sich vom Tageshoch um 20-25 Pips zurück, so dass der Handel nun am unteren Ende der Tagesrange um 1,4100 stattfindet. Der US Präsident Donald Trump verhängte nun Handelszölle gegen China und damit sind die Ängste vor einem weltweiten Handelskrieg aufgeflammt, so dass der USD am Freitag erneut unter Druck steht und das Paar von der BoE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...