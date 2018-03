Die Commerzbank hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen von Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Der US-Kontrahent habe zwar im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet, verliere jedoch weiter Marktanteile an Adidas, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schwach seien die Geschäfte von Nike vor allem auf dem amerikanischen Heimatmarkt gewesen, wo Adidas nach wie vor Anteile hinzugewinne./bek/ajx Datum der Analyse: 23.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0021 2018-03-23/10:06

ISIN: DE000A1EWWW0