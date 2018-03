Keine US-Strafzölle für die EU - dafür aber für China. Wirtschaftsminister Altmaier ist erleichtert, die DIHK rechnet dennoch mit negativen Folgen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich erleichtert gezeigt, dass die US-Schutzzölle zunächst nicht für die EU gelten. "Ich bin sehr froh, dass wir für die deutsche Stahl- und Aluminiumindustrie und die Beschäftigten dort jetzt eine Situation vermieden haben, die zu großer Unsicherheit geführt hätte", sagte der CDU-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk. Nun hätten die Europäer in den nächsten sechs Wochen die Möglichkeit, mit den USA strittige Handelsfragen zu diskutieren. Dass als Konsequenz aus den US-Zöllen der europäische Markt mit chinesischem Billigstahl überschwemmt wird, ist Altmaier zufolge nicht zu befürchten. "Das glaube ich nicht. Denn in dem Fall hätten wir auch die Möglichkeit, uns zur Wehr zu setzen", sagte er.

Die USA wollen ab Freitag zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium erheben. Nach Angaben von Präsident Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...