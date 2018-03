Horst Seehofer ist in Berlin angekommen: Der neue Bundesinnenminister hat seine erste Regierungserklärung abgegeben. Hier seine wichtigsten Aussagen.

Er ist erst wenige Tage Innenminister, hat aber schon eine Islam-Debatte wieder aufflammen lassen und viel von dem verraten, was er vorhat. Heute stellte sich Horst Seehofer erstmals der Debatte im Bundestag. Auf diese Punkte kam er zu sprechen.

Sicherheitskräfte stärken

Innenminister Horst Seehofer will ein umfassendes Polizeigesetz unter dem Motto "Vorfahrt für die Sicherheit". Videotechnik, IT und die Überwachungsmöglichkeiten müssten verbessert werden. Jeder der sich daran stößt, solle sich in die Rolle eines Opfers hineinversetzen: ...

