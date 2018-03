Frankfurt - Es hatte gestern den Anschein, als ob die Sitzung der US-Notenbank bei einigen Finanzmarktteilnehmern nun doch ein paar Fragezeichen hinterlassen hat, so die Analysten der Deutschen Bank.Zumindest hinsichtlich der Zinsprognosen, die sich bekanntlich in den so genannten DOT-Plots der Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) niederschlagen würden, scheine man ex post geteilter Meinung zu sein. Zumindest sei die erste Reaktion der Devisenhändler gewesen: Nur drei statt vier Zinsschritte im Jahr 2018, das sei nicht gerade als hawkish zu werten, habe es geheißen. Interessanterweise hätten Aktienhändler vielerorts von vornherein eine andere, falkenhaftere Meinung vertreten. So habe etwa das Wall Street Journal darüber sinniert, dass die aktuellen mittleren Zinsvorhersagen der FOMC-Mitglieder im Gegensatz zum Dezember sehr knapp ausgefallen seien. Von den 15 Entscheidern hätten nämlich alleine sieben für das Jahr 2018 implizit vier Zinsschritte - die Medianprognose sowie die sieben übrigen Mitglieder hingegen nur drei erwartet.

