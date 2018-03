Crowdfunding-Kampagne von ZeTime erzielt insgesamt stolze 8 Mio. US-Dollar in weniger als einem Jahr

Am Rande einer kleiner ausgefallenen Baselworld 2018 gab MyKronoz, führender Hersteller von Uhren der Smartwatch-Generation, heute bekannt, dass die Crowdfunding-Kampagne für seine Hybrid-Smartwatch ZeTime ein Rekordergebnis von über 8.000.000 US-Dollar in weniger als einem Jahr erzielt hat. Auf dem internationalen Erfolg seiner einzigartigen und bahnbrechenden Flaggschiff-Wearable folgt jetzt eine neue digitale Video-Kampagne "I'm a watch; I'm a smartwatch".

Nach einer in die Geschichte eingegangenen, im März 2017 begonnenen 35-tägigen Kickstarter-Kampagne verfolgt ZeTime seinen Crowdfunding-Weg auf verschiedenen internationalen und lokalen Plattformen: Indiegogo, Makuake in Japan, Zec Zec in Taiwan, Wadiz in Korea und auf der führenden chinesischen E-Commerce-Website JD.com. Zusätzlich zu dieser Online-Dynamik hat MyKronoz in über 100 Ländern an fast 40.000 Unterstützer geliefert, die ihre Hybrid-Smartwatch jetzt jeden Tag stolz tragen. Außerdem ist ZeTime jetzt auf Amazon und weltweit bei den renommiertesten Offline-Einzelhändlern erhältlich.

"Mit ZeTime konnten wir einen neuen Standard setzen: das einzige Hybrid-Wearable-Gerät, das die Bedürfnisse traditioneller Uhrliebhaber und der Freunde vernetzter Geräte perfekt in Einklang bringt", so Boris Brault, CEO von MyKronoz. Er fährt fort: "Unser starker Elektronik-Hintergrund kombiniert mit unserer Schweizer DNA verschafft uns einen erheblichen Vorteil in puncto Entwicklung verbraucherorientierter und ansprechend gestalteter Produkte gegenüber der Uhren- und der Wearable-Branche. Trotz eines von Unsicherheit geprägten Uhrenmarkts und ungeachtet des Fehlens der meisten Wearable-Hersteller auf der diesjährigen Baselworld, bin ich fest davon überzeugt, dass wir die richtige Strategie entwickeln: die Kombination von Design, Funktionen und erschwinglichen Preisen, um das Wachstum unseres Unternehmens und das Erreichen einer führenden Position sicherzustellen."

Der junge Schweizer Herausforderer bekräftigt seine Bereitschaft, eine gut etablierte Branche zu revolutionieren, indem er den Verbraucher in den Mittelpunkt seiner Produktentwicklungs- und Innovationsstrategie stellt und aus den Schwächen der traditionellen Uhrenhersteller lernt.

Um den Dialog mit den Verbrauchern zu intensivieren und weltweit den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern, hat MyKronoz gerade die Fun-Videoserie "I'm a watch; I'm a smartwatch" herausgegeben. Die in dieser Woche auf sozialen Plattformen gestarteten 6 Episoden porträtieren zwei rivalisierende spaßige Figuren, die für die Uhr und die Smartwatch stehen.

Über ZeTime:

Als weltweit erste Hybrid-Smartwatch mit mechanischen Zeigern über einem Farb-Touchscreen bietet ZeTime das klassische Design einer Schweizer Uhr in Kombination mit den hochmodernen Funktionen einer Smartwatch. Die firmeneigene "Smart Movement"-Technologie von MyKronoz macht es möglich, dass die sich immer bewegenden Zeiger von ZeTime mit einer Akkuladung bis zu 30 Tage laufen, so dass die Grundfunktion der Uhr die Zeit anzuzeigen immer aktiv ist. Mit einem Verkaufspreis ab 199 US-Dollar ist das Hybrid-Gerät in zwei verschiedenen Gehäusegrößen (39mm und 44mm) und Anzeigeformaten (1,05 Zoll und 1,22 Zoll) erhältlich. ZeTime wird in drei Kollektionen angeboten, die mit unterschiedliche Ausführungen der Uhrengehäuse und Armbänder eine breite Zielgruppe anzusprechen.

Mit einer Kapitalbeschaffung in Höhe von 8 Mio. US-Dollar sind MyKronoz und ZeTime das am meisten geförderte europäische Unternehmen in der Kickstarter-Geschichte, die am meisten geförderte Hybrid-Smartwatch und das am meisten geförderte Produkt im Jahr 2017.

Über uns:

Das im Januar 2013 gegründete Schweizer Unternehmen MyKronoz mit Sitz in Genf entwirft und entwickelt Wearable-Geräte, um das vernetzte Erlebnis der Smart Generation zu erweitern und zu fördern. MyKronoz vereint die Essenz der Uhrmachertradition mit innovativer Technologie und bietet ein umfassendes Sortiment an erschwinglichen und stilvollen Wearables, die schon ab 39 US-Dollar erhält sind und in 4 Produktkategorien angeboten werden: Aktivitätstracker, Smartwatches, Hybrid-Smartwatches und Watch Phones, alle kompatible mit iOS und Android

Mit seiner Präsenz in mehr als 40 Ländern und weltweitem Vertrieb über große Einzelhändler und Partner (Orange, Auchan, Carrefour, Amazon, Best Buy...) hat MyKronoz über 3 Millionen Produkte verkauft und sich als scharfer Herausforderer technologischer und traditioneller Uhrenhersteller etabliert.

MyKronoz ist ein Teil der BOW Group, ein globaler Akteur im Internet-der-Dinge (IoT), der weltweit in den Bereichen Wearables, vernetzte Fahrzeuge und Smart Home aktiv ist. Im Juli 2015 warb BOW im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde 10 Mio. Euro von NextStage AM ein und im November 2017 schloss es seine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 23,5 Mio. Euro ab, die von PM Equity Partner, dem Corporate Venture Fund von Philip Morris International geführt wurde.

