Medikamentenfälschungen stellen eine ernste Gefahr für die

Gesundheit von Patienten dar, wobei die Zahl pharmazeutischer

Kriminalfälle weltweit steigt.(1) Auch MSD ist vermehrt mit

betrügerischen Fällen konfrontiert. In Einklang mit dem weltweiten

und als branchenführend geltenden Patientensicherheitsprogramm geht

nun am MSD Forschungs- und Entwicklungsstandort im schweizerischen

Schachen eines von weltweit drei forensischen Labors des Unternehmens

in Betrieb.



Gemäss veröffentlichten Zahlen des Pharmaceutical Security

Institute nahmen pharmazeutische Kriminalfälle in der Zeit von 2012

bis 2016 weltweit um 56% zu. Dazu zählen gefälschte Arzneimittel,

illegal umgeleitete Medikamente (echte pharmazeutische Produkte,

welche für ein bestimmtes Land zugelassen sind, werden illegal

abgefangen und in einem anderen Land verkauft) und gestohlene

Produkte.(1) Das Spektrum der Fälschungen reicht von Arzneimitteln

ohne Wirkstoffe bis hin zu solchen mit gefährlichen Verunreinigungen.

Dabei kann es sich um Kopien von Originalpräparaten, Generika oder

frei verkäuflichen Medikamenten handeln.(1) Auch in der Schweiz ist

in den letzten Jahren ein Anstieg illegaler Medikamentenimporte zu

verzeichnen.(2) 2017 hat die Eidgenössische Zollverwaltung 1060

Sendungen mit illegal importierten Medikamenten sichergestellt.(3)



Neues forensisches Labor am MSD Forschungs- und

Entwicklungsstandort in Schachen



Zur Aufklärung von Manipulationen und Fälschungen an MSD-Produkten

eröffnet MSD am Standort im schweizerischen Schachen, Kanton Luzern,

eines von weltweit drei forensischen Labors des Unternehmens. Das

Schweizer Labor ist für die Region EMEA, (Europa, Mittlerer Osten und

Afrika) zuständig, die beiden anderen decken Amerika und die

Asien-Pazifik-Region ab. In Schachen arbeiten wissenschaftliche

Mitarbeiterinnen mithilfe analytischer Methoden und

hochspezialisierten Instrumenten daran, Fälschungen von

Originalprodukten zu unterscheiden und die Resultate gegebenenfalls

vor Gericht zu vertreten, um entsprechende Strafverfolgungen als

Experten zu unterstützen. Die Spezialisten des forensischen Labors

haben ausserdem die Aufgabe, den Fälschungsschutz der MSD-Produkte

weltweit weiter zu optimieren.



"Mit der Eröffnung des forensischen Labors erweitern wir unsere

Kompetenz am MSD Forschungs-und Entwicklungsstandort in Schachen und

leisten auch in diesem Bereich einen wichtigen Beitrag zur

Patientensicherheit.", sagt Dr. Stephanie Mössner, Director ACDS

(Analytische Chemie) Werthenstein BioPharma GmbH, MSD Schweiz.



Ausführliche Informationen zum F&E Standort von MSD in der Schweiz

finden Sie hier. (http://www.msd.ch/de/about/msd-in-ch/locations/)



MSDs Strategie zur Produktunversehrtheit und Patientensicherheit



Seit 2009 investiert MSD in eine rigorose Strategie zur Bekämpfung

von Fälschungen. Diese zielt darauf ab, Patienten vor Schäden durch

gefälschte, umgeleitete und andere illegale Arzneimittel zu schützen

und gilt heute in der Branche als wegweisend. Im Jahr 2017 hat MSD

weltweit 884 Produktintegritätsfälle aufgedeckt, davon 233 (26%) in

der EMEA-Region. Viele davon betrafen neue oder sich anbahnende

Bedrohungen von MSD-Produkten; andere halfen, weitere Informationen

über bereits bekannte Gefährdungen zu sammeln oder solchen

entgegenzuwirken.



Weitere Informationen: MSD Global Responsibility Report

(http://ots.ch/yO7aPt)



Über MSD



MSD ist ein führendes globales biopharmazeutisches Unternehmen,

das seit mehr als einem Jahrhundert für das Leben forscht und für die

herausforderndsten Krankheiten weltweit Arzneimittel und Impfstoffe

entwickelt. MSD ist ein geschützter Name von Merck & Co., Inc.,

Kenilworth, New Jersey, U.S.A. Mit unseren rezeptpflichtigen

Medikamenten, Impfstoffen, Biotherapeutika und

Tiergesundheitsprodukten bieten wir in über 140 Ländern innovative

Gesundheitslösungen an. Darüber hinaus setzen wir uns mit

weitreichenden Programmen und Partnerschaften für den verbesserten

Zugang zur Gesundheitsversorgung ein. Heute steht MSD weiterhin an

der Spitze der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von

Krankheiten, die Menschen und die Gesellschaft auf der ganzen Welt

bedrohen, darunter Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neue

Tierkrankheiten, Alzheimer sowie Infektionskrankheiten, inklusive HIV

und Ebola. Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.com und

folgen Sie uns auf Twitter.



MSD Humanmedizin Schweiz



Die Schweiz ist ein wichtiger Standort für das Unternehmen. Hier

sind 700 Mitarbeitende in nationalen und internationalen Funktionen

tätig. Der Bereich Humanmedizin ist in der Schweiz zuständig für den

Vertrieb rezeptpflichtiger Medikamente und Biopharmazeutika in den

Therapiebereichen Onkologie, Diabetes, Herzkreislauf,

Infektionserkrankungen (u.a. Pilzinfektionen,

Antibiotika-Resistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis C), Immunologie,

Frauengesundheit sowie von Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene.



MSD ist in der Schweiz aktiv in der klinischen Forschung und

stellt hier Medikamente weltweit für klinische Studien her. Die

Stärkung der Gesundheitskompetenz und der Gesundheitsökonomie sind

weitere Anliegen, für die sich MSD lokal einsetzt. Ebenso engagiert

sich MSD am Standort Luzern. 2018 erhielt das Unternehmen in der

Schweiz zum sechsten Mal in Folge die Zertifizierung «Top Employer»

und zum dritten Mal die Auszeichnung «Top Employer Europe».



Mehr unter: www.msd.ch



Folgen Sie uns auf Twitter: @MSD_Switzerland



