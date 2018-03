Kaum so groß wie ein Bleistift ist die Mumie mit dem "Alien-Schädel" aus der chilenischen Atacama-Wüste. Jetzt haben Forscher ihr Geheimnis enträtseln können.

Ein winziges mumifiziertes Wesen wird in der chilenischen Wüste gefunden. Sein merkwürdig geformter Kopf löst Spekulationen aus: Handelt es sich um die Überreste eines Außerirdischen? Nach fünf Jahren intensiver Untersuchung sind sich Genforscher nun sicher: Das nur 15 Zentimeter lange mumifizierte Skelett mit dem bizarr langgezogenen Schädel und den übergroßen Augenhöhlen ist eindeutig das eines weiblichen Menschen.

Der Fund in einem verlassenen Örtchen in der chilenischen Atacama-Wüste hatte 2003 für einiges Aufsehen gesorgt. Sogar ein Dokumentarfilm über die angeblich außerirdische Herkunft des Mini-Wesens, nach seinem Fundort Ata genannt, wurde gedreht.

Tatsächlich litt der kleine, wohl durch eine Frühgeburt zur Welt gekommene Mensch an einer Vielzahl genetischer Mutationen. Sie sind für die diversen Knochen- und Schädel-Fehlbildungen verantwortlich, berichten Forscher der University of California und der Stanford University nun in einem Artikel im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...