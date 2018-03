Der Datenbank-Riese Oracle (WKN:871460) gab seine Ergebnisse für das dritte Quartal am Montag nach Handelsschluss bekannt. Am Dienstagmorgen war klar, dass die Investoren nicht glücklich waren. Die Oracle-Aktie verlor bis zur Mittagszeit etwa 10 %, trotz eines großen Gewinnanstiegs.



Das Cloud-Geschäft von Oracle verzeichnete einige solide Wachstumszahlen, aber die Prognose für das vierte Quartal ließ deutlich zu wünschen übrig. Hier kommt das Gute und das Schlechte aus Orakels Bericht für das dritte Quartal.

Starkes Cloud-Wachstum

Oracle hat in den letzten Jahren viel über Cloud Computing geredet und sich dabei mit dem Marktführer Amazon angelegt. Das Unternehmen kündigte Ende 2016 seine Cloud-Infrastruktur der zweiten ...

