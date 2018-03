Von Carlo Martuscelli

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline hat für seinen Gürtelrose-Impfstoff "Shingrix" für Erwachsene ab 50 Jahren in Europa und Japan die Zulassung erhalten. Das Risiko einer Gürtelrose-Infektion nimmt mit höherem Alter zu. Gefährdet sind vor allem Personen ab 50 Jahren. Thomas Breuer, SK Vaccines Chief Medical Officer bei dem Pharmaunternehmen, erklärte, die Zulassung sei die Anerkennung der wissenschaftlichen Fortschritte, die der Impfstoff darstelle. Er habe über 90 Prozent Wirksamkeit bei der Prävention von Gürtelrose in allen Altersgruppen gezeigt. Shingrix wurde im Oktober 2017 in den USA und Kanada zugelassen.

March 23, 2018

