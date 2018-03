Hamburg - Es gibt derzeit zahlreiche Gründe optimistisch hinsichtlich der Preisentwicklung bei Öl zu sein, so die Analysten der HSH Nordbank AG. In der kurzen Frist sprächen technische Indikatoren für eine Fortsetzung der in den vergangenen Tagen eingesetzten Rally, während mittelfristig saisonale Faktoren positiv stimmen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...