FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas weniger schwach als erwartet sind Europas Aktienmärkte am Freitag in den Handel gestartet. Die 12.000er-Marke im DAX ist zwar wie erwartet zum Handelsbeginn durchbrochen worden, jedoch bleiben größere Anschlussverkäufe aus. Der DAX gibt "nur" um 1,6 Prozent nach auf 11.907 Punkte, was angesichts eines Einbruchs von 4,5 Prozent im japanischen Nikkei-Index noch relativ stabil aussieht. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 1,5 Prozent auf 3.299 Zähler.

Die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle setzt alle Börsen in Europa unter Druck. Lediglich Anleihen können sich als vermeintlich sicherer Hafen behaupten. "Die Gefahr eines Handelskriegs nimmt immer mehr zu", sagt ein Marktteilnehmer. Nach den US-Börsen am Vorabend waren am Morgen vor allem die asiatischen Märkte eingebrochen. Denn China hat wiederum bereits gezielte Gegenmaßnahmen auf die Zölle des US-Präsidenten angekündigt.

Die Zölle auf Stahl- und Aluminium-Produkte treten bereits am Freitag in Kraft. China will nun vor allem landwirtschaftliche Produkte aus den USA mit Zöllen belegen. Der US-Präsident plant nun bereits Einfuhrsteuern auf etwa 10 Prozent des Importvolumens aus China. "Steigende Leitzinsen und Ängste um den Welthandel, für die Börsen eine gefährliche Mischung", sagt ein Marktteilnehmer. Besonders der DAX als "Export-Index" sei negativ betroffen. Dass gegenüber der Europäischen Union zahlreiche Ausnahmen gelten, verhindert nach Ansicht von Marktteilnehmern nur, dass der Maximalschaden eintritt.

Ein möglicher Handelskrieg beträfe direkt das Volumen des Welthandels. Zu den Hauptverlierern zählen daher Aktien aller Warentransporteure. Bei den Container-Aktien fallen Hapag-Lloyd um 4,6 Prozent, für Lufthansa im DAX geht es 3 Prozent nach unten, Air France verlieren fast 4 Prozent.

Sollte der DAX ein deutliches und nachhaltiges neues Jahrestief unter 11.830 Punkten markieren, erzeuge er ein weiteres Verkaufssignal mit Potenzial bis 11.500 und 11.300 Punkten, so ein Marktanalyst.

DWS-Börsendebüt mit ungünstigem Termin

Keinen wirklich guten Tag hat damit die Deutsche Bank für den Börsenstart ihres Vermögensverwalters DWS ausgewählt. Die Aktien wurden zu 32,50 Euro und damit schon am unteren Ende der Spanne zugeteilt. Damit nimmt die Bank weniger ein als erhofft. Inklusive Mehrzuteilung werden 44,5 Millionen DWS-Aktien platziert, womit ihr rund 1,4 Milliarden Euro zufließen. Ursprünglich war auf bis zu 1,8 Milliarden Euro gehofft worden.

Die DWS-Aktien werden am Morgen fast genau auf Ausgabepreis notiert, was jedoch gegenüber dem Finanzsektor gut aussieht. DWS steigen um 0,2 Prozent auf 32,57 Eure. Für die Aktien der Deutschen Bank geht es weitere 3,3 Prozent nach unten. Auch die Commerzbank verliert 1,2 Prozent, Allianz 1,4 Prozent.

Auch Adidas können sich diesmal nicht gegen den Markt stemmen und geben 1,1 Prozent nach. Wenig stützend wirken hier starke Geschäftszahlen von Nike. Das Ergebnis je Aktie lag beim US-Konkurrenten 15 Cents über den Erwartungen, und auch der Umsatz ist unerwartet deutlich um 7 Prozent gewachsen. Der Kurs des Adidas-Konkurrenten zog nachbörslich um etwa 5 Prozent an. Allerdings weisen Händler auch darauf hin, dass sich noch nicht sagen lasse, ob sich ein Handelskrieg zwischen USA und China auf die in China gefertigten Adidas-Produkte auswirke.

Die Aktien des italienischen Versorgers Enel halten sich nach starken Geschäftszahlen immerhin unverändert im Markt. Der Gewinn konnte im vergangenen Jahr um 47 Prozent erhöht werden und die Dividende wird unerwartet deutlich von 18 auf 23,7 Cent gesteigert. Im TecDAX brechen RIB Software um 8,4 Prozent ein auf 28,28 Euro angesichts einer Kapitalerhöhung. Damit halten sich die Aktien aber über dem Ausgabepreis der neuen Aktien von 28 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.299,04 -1,47 -49,15 -5,85 Stoxx-50 2.911,52 -1,07 -31,60 -8,38 DAX 11.906,79 -1,60 -193,29 -7,83 MDAX 24.998,20 -1,52 -384,90 -4,59 TecDAX 2.531,80 -1,94 -50,02 0,11 SDAX 11.808,25 -1,89 -227,00 -0,66 FTSE 6.894,64 -0,83 -57,95 -9,56 CAC 5.087,08 -1,55 -80,12 -4,24 Bund-Future 158,86% 0,05 -0,23 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:03 Uhr Mi, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,2338 +0,14% 1,2353 1,2353 +2,7% EUR/JPY 129,40 +0,15% 130,75 130,75 -4,3% EUR/CHF 1,1676 +0,02% 1,1718 1,1719 -0,3% EUR/GBP 0,8746 +0,19% 0,8730 1,1454 -1,6% USD/JPY 104,89 +0,00% 105,85 105,84 -6,9% GBP/USD 1,4107 -0,05% 1,4149 1,4150 +4,4% Bitcoin BTC/USD 8.532,69 -2,1% 9.041,35 9.041,35 -37,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,72 64,3 +0,7% 0,42 +7,4% Brent/ICE 69,20 68,91 +0,4% 0,29 +5,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.341,54 1.330,91 +0,8% +10,63 +3,0% Silber (Spot) 16,54 16,43 +0,7% +0,11 -2,3% Platin (Spot) 955,00 950,50 +0,5% +4,50 +2,7% Kupfer-Future 2,99 3,01 -0,7% -0,02 -9,6% ===

March 23, 2018 05:03 ET (09:03 GMT)

