Nach dem Teilausstieg von Großaktionär Naspers rutscht der Kurs des Internetriesen aus China ab. Der Börsenwert schrumpft um Milliarden.

Der Teilausstieg eines Großaktionär setzt Tencent zu. Die in Hongkong notierten Aktien des chinesischen Facebook-Rivalen brachen am Freitag zeitweise um acht Prozent ein. Dadurch schrumpfte der Börsenwerte des Internet-Konzerns um umgerechnet 42 Milliarden Dollar.

Das entspricht in etwa der gesamten Marktkapitalisierung des deutschen Gesundheitskonzerns Fresenius. Durch die Verkaufswelle wechselten am Freitag etwa elf Mal so viele Tencent-Titel den Besitzer wie an einem Durchschnittstag.

Der südafrikanische Internet-Konzern Naspers reduzierte seinen Tencent-Anteil um ...

