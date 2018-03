IRW-PRESS: Isodiol International Inc.: Isodiol International Inc. unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von KURE Corp., einem führenden Fachhändler für Verdampfungsprodukte

Isodiol International Inc. unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von KURE Corp., einem führenden Fachhändler für Verdampfungsprodukte

Vancouver (British Columbia), 13. März 2018. Isodiol International Inc. (CSE: ISOL, OTC: ISOLF, FSE: LB6A.F) (Isodiol oder das Unternehmen), ein globaler Innovator von bioaktivem CBD, der auf die Entwicklung von Pharma- und Wellnessprodukten spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme von 100 Prozent von KURE Corp., einem führenden Fachhändler für Verdampfungsprodukte mit Hauptsitz in Charlotte (North Carolina) und Standorten in den USA sowie mit einem annualisierten untestierten Umsatz von 8,8 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2018, unterzeichnet hat. KURE ist auf den Handel mit Vaporizern, E-Zigaretten, E-Juices und damit in Zusammenhang stehendem Zubehör spezialisiert (www.kurevapes.com, www.kuresociety.com).

KURE ist bestrebt, den aktuellen Status der Vaporizer-Shop-Branche mit der Einführung von KURE Vaporium & Lounge, einem modernen und ausgeklügelten Einzelhandelsumfeld mit Lounge-Catering für die Verdampfungs-Community, zu verändern. Durch die Verbesserung des Umfeldes und der Kundenerfahrung hat KURE einen vollkommen neuen Weg zur rasch wachsenden Verdampfungs- und E-Zigaretten-Industrie beschritten und betreibt heute insgesamt zwölf E-Juice-Bars und -Lounges, wobei Pläne für eine internationale Expansion bestehen.

Die Führungskräfte von KURE sind äußerst erfahrene Unternehmer, die beim Aufbau der Marke KURE einen großartigen Job gemacht haben, sagte Marcos Agramont, CEO von Isodiol. Dies etabliert uns nicht nur in der Verdampfungs- und E-Zigaretten-Industrie - durch die KURE-Einzelhandelsläden wird das Unternehmen auch seine eigenen Vertriebskanäle für seine Markenfamilie errichten, einschließlich ISO-Sport und Be Tru Wellness.

Wir sind davon überzeugt, dass KURE das Starbucks der Fachgeschäfte für die Verdampfungsbranche sein wird. Die Marke KURE konnte dank der unglaublichen Loyalität unserer Kunden aufgebaut werden. Die Philosophie von KURE besteht darin, unseren Kunden die beste Auswahl an Vape-Juices und Geräte durch die renommiertesten Kundenserviceprofis, unserer eigenen Kurators, in der unvergleichlichen Atmosphäre eines KURE-Geschäfts zu bieten. Angesichts von über 200.000 Kundentransaktionen pro Jahr - Tendenz steigend - ist das Know-how von KURE in der Verdampfungsbranche außergewöhnlich. Da wir nun Teil der Isodiol-Familie werden, werden wir in der Lage sein, unseren Kunden die besten CBD-Produkte auf dem Markt zu bieten. Wir beabsichtigen, die Marke KURE rasch weltweit zu expandieren, sagte Craig Brewer, Chairman und CEO von KURE Corp.

Alle KURE-Produkte sind online und in unseren Läden in den USA erhältlich. KURE Vaporium & Lounge, KURE Society, Kuriousity und Kurators sind allesamt Warenzeichen von KURE Corp. Seine E-Juices können abgefüllt oder frisch von seinen Kurators genannten Mitarbeitern gemixt erworben werden. Die Kurators sind gut ausgebildete und erfahrenen Barkeeper, die über 500.000 einzigartige Geschmacksrichtungen in der KURE Juice on Tap-Bar mixen können. Diese E-Juices von KURE werden fachmännisch gemixt und serviert, während die Kunden shoppen, es sich gemütlich machen, eine Auswahl an Kaffees, Getränken und Snacks genießen oder einfach nur eine E-Zigarette rauchen.

Als wir Bradleys Bioscience erworben hatten, waren wir von der Möglichkeit begeistert, sicherere Alternativen zum Rauchen anzubieten, während wir gleichzeitig einen Markt betreten konnten, der bis 2025 einen Wert von über 60 Milliarden Dollar aufweisen soll, sagte Agramont. Angesichts dieser Partnerschaft werden wir uns in dieser schnell wachsenden Branche weiterhin etablieren und wir freuen uns bereits auf die weltweiten Möglichkeiten, die sich daraus für das Unternehmen ergeben werden.

Nach der Finalisierung werden die Bedingungen dieses Abkommens in einem endgültigen Abkommen festgelegt werden.

Über Isodiol International Inc.

Isodiol International Inc. ist der Marktführer für phytochemische Verbindungen in pharmazeutischer Qualität und der Branchenführer in der Fertigung und Entwicklung von CBD-Produkten im Konsumentensegment.

Isodiol kann eine Reihe von Erstentwicklungen in der Cannabisbranche vorweisen, unter anderem die Vermarktung von bioaktivem Cannabinoid mit einem Reinheitsgrad von 99 %+ in pharmazeutischer Qualität, Mikroverkapselungen und Nanotechnologie für konsumierbaren und topische Hautpflegeprodukte höchster Qualität.

Die Wachstumsstrategie von Isodiol umfasst die Entwicklung von rezeptfreien Arzneimitteln und pharmazeutischen Produkten, den Ausbau des phytozeutischen Portfolios und die Fortsetzung der offensiven internationalen Expansion nach Lateinamerika, Asien und Europa.

Über KURE Corp.

KURE Corp. (KURE) ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Charlotte (North Carolina), das auf den Vertrieb von Pen-Vaporizern, E-Juices und damit in Zusammenhang stehendem Zubehör über seine Fachgeschäfte und seinen Online-Vertrieb spezialisiert ist. Zu den primären Produkten von KURE zählt seine einzigartige Produktreihe an individuell gemixten schmackhaften E-Juices, Premium-Vaporizern der Marke KURE sowie beliebte Hardware-Marken von Drittanbietern und ausgewählte E-Liquids. Alle KURE-Produkte sind online und in unseren zahlreichen Läden in den USA erhältlich. KURE Vaporium, KURE Society, Kuriousity und Kurators sind allesamt Warenzeichen von KURE Corp. Die Führungskräfte und Leiter von KURE sind erfahrene Unternehmer mit einer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Weiterentwicklung von Start-ups von der Gründung bis zur Profitabilität. Die Supportmitarbeiter von KURE können auf eine umfassende Erfahrung im Vertrieb und der entsprechenden Branche vorweisen. Seine E-Juices können abgefüllt oder frisch von seinen Kurators genannten Mitarbeitern gemixt erworben werden. Die Kurators sind gut ausgebildete und erfahrenen Barkeeper, die über 500.000 einzigartige Geschmacksrichtungen in der KURE Juice on Tap-Bar mixen können. Diese E-Juices von KURE werden fachmännisch gemixt und serviert, während die Kunden shoppen, es sich gemütlich machen, eine Auswahl an Kaffees, Getränken und Snacks genießen oder einfach nur eine E-Zigarette rauchen und sich mit anderen Gleichgesinnten unterhalten. Besuchen Sie www.kurevapes.com oder www.kuresociety.com.

