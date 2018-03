Hamburg (ots) - Am kommenden Montag, dem 26. März 2018, werden die Geschäftsführer der Sprinkenhof GmbH, Herr Martin Görge und Herr Jan Zunke den Mietvertrag für die Neuvermietung des Überseerestaurants an den zukünftigen Mieter, die Carlsberg Deutschland GmbH übergeben. Neben dem CEO der Carlsberg Deutschland GmbH, Herrn Sebastian Holtz, und dem Geschäftsführer Gastronomie der Carlsberg Deutschland GmbH, Herrn Marc Kemper, wird auch der Geschäftsführer der Mitchells & Butlers Germany GmbH für die ALEX-Kette, Herr Bernd Riegger, anwesend sein.



Der Mietvertrag schließt das Verfahren für die Neuvermietung für eines der ambitioniertesten Gastronomieprojekte in der Hansestadt Hamburg ab. Nach einen umfangreichen und anspruchsvollen Auswahlverfahren ist mit der Carlsberg Deutschland GmbH ein starker Partner gefunden worden, der zusammen mit Mitchells & Butlers und dem dazugehörigen ALEX-Konzept an diesem außergewöhnlichen Standort in direkter Wasserlage zur Elbe für alle Hamburger/innen und Gäste eine Bereicherung sein wird.



Zur offiziellen Vertragsübergabe des Mietvertrages vor der Kulisse des Rohbaus laden wir Sie herzlich ein!



Datum: Montag, 26. März 2018 Beginn: 12:30 Uhr Ort: Vorsetzen 20459 Hamburg



Treffpunkt auf der Parkfläche neben dem Restaurant GALEGO (Vorsetzen 70) beim alten Turm.



Google Maps. https://goo.gl/maps/1rVAQA7y1ZE2



Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme unter lars.vieten@sprinkenhof.de an.



