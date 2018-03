Anleger weltweit fürchten sich zunehmend vor einer Eskalation des Handelskonflikts. Die USA will ein Maßnahmenpaket von bis zu 60 Milliarden US-Dollar gegen China verhängen. China reagierte ebenfalls mit einer Strafzollankündigung. Dadurch gerieten die Kurse an der Wall Street unter Druck. Aber auch in Asien und Europa ging es abwärts. Im Fokus stehen zudem aktuelle Zahlen von Nike und Deutsche Wohnen. Holger Scholze berichtet.