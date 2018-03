Der Fall hatte die Politik alarmiert: State Grid aus China wollte beim deutschen Netzbetreiber einsteigen. Daraus wird jetzt aber nichts.

Seit Jahren kaufen chinesische Firmen in Deutschland ein. Dieser Fall hatte aber die Politik besonders alarmiert: Das chinesische Unternehmen State Grid wollte sich am deutschen Netzbetreiber 50Hertz beteiligen. Erstmals hätte sich Chinesen an "kritischer Infrastruktur" beteiligt.

Daraus wird jetzt aber nichts: Der belgische Stromnetzbetreiber Elia, der schon jetzt 60 Prozent an der 50Hertz-Muttergesellschaft Eurogrid International SCRL kontrolliert, erwirbt weitere 20 Prozent. Den Anteil hatte der australische Investor IFM zum Kauf gestellt - und den hätte State Grid gerne übernommen.

Elia übte aber ein Vorkaufsrecht aus, wie 50Hertz am Freitag mitteilte. Die Belgier bezahlen nach eigenen Angaben für das Paket 976 Millionen Euro IFM. IFM bleibt weiter mit 20 Prozent beteiligt.

50 Hertz ist einer der vier großen deutschen Übertragungsnetzbetreiber, ...

