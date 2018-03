FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 302 (312) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CARNIVAL PLC TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TP 5460 PENCE - BARCLAYS RAISES MITIE GROUP TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - TP 180 (174) PENCE - BERENBERG CUTS INTERSERVE PRICE TARGET TO 95 (120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ACCESSO TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 3000 (2700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4600 (4000) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ALLIED MINDS PRICE TARGET TO 110 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 315 (345) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2250 (2050) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ROLLS ROYCE PRICE TARGET TO 1262 (1261) P - CONVICTION BUY LIST - JPMORGAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1765 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1525 (1720) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES REAL ESTATE INVESTOR PRICE TARGET TO 75 (70) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES FLYBE GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 36 PENCE - SOCGEN RAISES SHELL B TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2750 PENCE - UBS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'NEUTRAL'



