Der Dax hat am Freitag seine Talfahrt beschleunigt. Am späten Vormittag ging es um 2,09 Prozent auf 11 847,31 Punkte abwärts. Die wachsende Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg drückte den Leitindex bereits zum Börsenauftakt unter die Marke von 12 000 Punkten. Hinzu kamen dann so genannte charttechnische Faktoren. Denn der Fall unter die charttechnische Unterstützung bei etwa 12 000 Punkten löste weitere Abgabewellen aus. Das Börsenbarometer sackte zeitweise unter die Marke von 11 830 Punkten, die am 5. März einen vorläufigen Tiefpunkt bedeutet hatte.

"Ein nachhaltiges Unterschreiten dieses Tiefpunktes würde den bisher noch vorhandenen zyklischen Rückenwind aushebeln", kommentierte die DZ Bank. Die Stimmung für den Dax, die sich bereits seit Anfang Februar eingetrübt hat, dürfte entsprechend weiter belastet werden.

Auslöser der kräftigen Verluste an diesem Tag war die Ankündigung der USA, ein Maßnahmenpaket von bis zu 60 Milliarden US-Dollar gegen China verhängen zu wollen. China reagierte daraufhin mit einem Paket von zunächst rund 3 Milliarden Dollar. Zölle erhöhen die Kosten für Unternehmen und die Ausgaben von Verbrauchern.

Gleichzeitig sind die Aktienmärkte laut John Stopford vom Vermögensverwalter Investec hoch bewertet, während die Unterstützung durch die Geldpolitik der Notenbanken nachlasse./ck/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0135 2018-03-23/11:19