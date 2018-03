Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen schon Wirklichkeit sein. »Hier ist ein Märchen von übermorgen …« Die älteren Semester unter den Lesern werden sich vielleicht noch an die mittlerweile zum Kult gewordene deutsche TV-Serie »Raumpatrouille Orion« und diese Eingangszeilen erinnern. Unser Fachhandwerk-Märchen von übermorgen heißt Augmented Reality, hört auf den Namen »Projekt ARSuL« (Augmented Reality Support und Lernen) und wird derzeit zusammen mit drei Hochschulen, ausgewählten Handwerksbetrieben, der Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk und Vaillant entwickelt.

Vorweg soll kurz erklärt werden, worum es sich bei Augmented Reality handelt. Am besten beschreiben lässt sie sich durch die Verschmelzung von realer und virtueller Welt.

Durch die Kamera des Handys (Bild?1) oder eine spezielle Datenbrille kann die reale Umgebung gesehen werden. Gleichzeitig können jedoch alle Arten von Informationen in das Display eingespielt werden und so die reale Welt um eine virtuelle Komponente ergänzen (Bild?2). Beispiele gefällig? Beim Blick in das geöffnete Heizgerät werden alle Handgriffe für eine anstehende Wartung in chronologischer Reihenfolge an den richtigen Stellen zusammen mit Informationen angezeigt. Oder bei Trainings können alle Medienflüsse in einem Heizgerät und die gesamte Funktionalität gesehen werden. Oder ein erfahrener Meister gibt vom Büro aus seinem jüngeren Kollegen vor Ort Informationen zu Arbeiten am Heizgerät, weil er sich das Bild der Kamerabrille übertragen lässt. Die Möglichkeiten sind derart vielfältig und überzeugend, dass sie das tägliche Arbeiten und Lernen in der Branche tatsächlich revolutionieren können.

Dass Augmented Reality in der Industrie funktionieren kann, beweisen bereits zahlreiche Unternehmen. Hier wird die virtuelle Realität vor allen Dingen dann genutzt, wenn die Produkte - z.B. aus dem Maschinenbau - weltweit in geringen Stückzahlen im Einsatz sind und nur wenige fachlich kompetent ausgebildete Mitarbeiter für die Wartung und Instandhaltung zur Verfügung stehen. Über eine Datenbrille, die ein technischer Mitarbeiter des Maschinenanwenders vor Ort nutzt, erhält dann der Berater des Herstellers alle Informationen über das Gerät. Gleichzeitig kann er dem Mitarbeiter an der Maschine Hinweise in die Datenbrille einspielen und genaue Anweisungen für die Wartung oder Instandsetzung geben. So können Wartungseinsätze deutlich beschleunigt und der finanzielle Aufwand spürbar reduziert werden. Aber auch namhafte deutsche Automobilhersteller setzen bei Wartungsarbeiten ihrer Fahrzeuge bereits auf Augmented Reality.

Integration verschiedener Konzepte und Lösungsansätze

Der Unterschied und Mehrwert von ARSuL zu diesen Anwendungen liegt in der Integration der verschiedenen, bisher nur isoliert voneinander betrachteten Konzepte ...

