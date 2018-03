Mainz (ots) -



Endlich wieder in Freiheit. Sol (Eko Fresh) hat seine Haftstrafe abgesessen und freut sich auf seine Kölner Hood. Was er nicht weiß: Seine Probleme fangen jetzt erst an. Die "BLOCKBUSTAZ" starten am Dienstag, 27. März 2018, 22.35 Uhr, in die zweite Staffel, und gleich in der ersten Folge, "Comeback", wird Sol, der nach wie vor von einer Karriere als Rapper träumt, von der bitteren Realität eingeholt: Freundin Jessica (Joyce Ilg) ist abgehauen, in Sols Wohnung haust "pornaholic" Volkan (Kida Khodr Ramadan), und Best Buddy Hardy (Sascha "Ferris" Reimann) kann nicht glauben, dass Gras ab sofort nicht mehr Sols Gemüse ist.



Sol muss sich eine neue Bleibe organisieren, denn wieder bei Mama Madita (Martina Eitner-Acheampong) einzuziehen ist keine Option. Vor allen Dingen, weil sie mit einem gefundenen Babysimulator wahre Mutter-Glücksgefühle entwickelt und sich bei ihr alles um Windeln, Schnuller und Babybrei dreht. Hatte sie sich doch schon immer so sehr ein Brüderchen für Sol gewünscht. Bei seiner Wohnungssuche hofft Sol auf Hausmeister Bulut (Aykut Kayacik). Der sieht seine Aufgaben aber klar definiert: Kaputte Klospülungen und defekte Heizungen sind seine Sache, alles andere nicht. Sol bleibt also nichts anderes übrig, als eine WG mit Volkan zu gründen. Die Chancen, dass Sol endlich mal wieder zum Joint greift, stehen für Hardy also gar nicht schlecht.



Auch in dieser Staffel machen wieder prominente Gastdarsteller mit: Folge 1: Katy Karrenbauer Folge 3: Tim Wilde Folge 4: Outlawz Folge 7: Afrob, Xatar Folge 8, 9, 12: Sido Folge 10: Frederick Lau



Alle zwölf Folgen der zweiten "BLOCKBUSTAZ"-Staffel stehen ab Dienstag, 27. März 2018, 20.15 Uhr, in der ZDFmediathek zum Abruf bereit. Die komplette erste Staffel der Sitcom steht bereits jetzt dort zur Verfügung



