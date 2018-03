München (ots) -



Die auf dem Bavaria Filmgelände ansässige Pictures in a Frame GmbH (www.picturesinaframe.de) hat einen neuen Gesellschafter. Prof. Wolfram Winter erwarb insgesamt 15% der Firmenanteile von den beiden Gründungsgesellschaftern Jan Gallasch und Tobias Herrmann, die auch als Geschäftsführer des 2011 gegründeten Unternehmens fungieren. Wolfram Winter wird den Vorsitz der Gesellschafterversammlung übernehmen.



"Wir freuen uns sehr, dass Wolfram in unsere aufstrebende Firma investiert und uns dabei unterstützen wird, unser Produktionsvolumen weiter auszubauen", so die beiden Gründer von Pictures in a Frame.



"Seit ich Jan und Tobias 2011 an der Hochschule Macromedia unterrichten durfte, war ich von Ihrem Talent und Können überzeugt. Sie haben eine Firma und einen Track Record aus dem Nichts geschaffen. Sie jetzt als Gesellschafter und Chairman in ihren Wachstumsambitionen unterstützen zu können, bereitet mir große Freude", so Wolfram Winter.



Zu den Produktionen, an denen Pictures in a Frame erfolgreich gearbeitet hat, gehört die Komödie "Bruder vor Luder" (480.000 Kinobesucher D-A-CH im Verleih der Constantin Film), das Drama "Nirgendwo" (Weltpremiere auf dem 12. Filmfest Zürich) und die Komödie "25 Km/h" von Markus Goller & Oliver Ziegenbalg, die am 01.11.2018 im Verleih von Sony Pictures Entertainment Deutschland bundesweit in den Kinos startet.



