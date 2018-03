Mainz (ots) -



Ab Dienstag, 27. März 2018, 18.00 Uhr, zeigt das ZDF sechs Folgen der neuen Vorabendserie "SOKO Hamburg" mit Jan Köhler (Mirko Lang), Lena Testorp (Anna von Haebler), Oskar Schütz (Marek Erhardt), Cem Aladag (Arnel Taci) und Maria Gundlach (Kathrin Angerer) als Ermittlerteam. Die Folgen sind jeweils einen Tag vor ihrer Ausstrahlung ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.



Sven Fehrensen und Miko Zeuschner führten Regie. Die Bücher schrieben Daniel D. Wissmann, Niels Holle, Gudula Ambrosi, Sören Hüper und Christian Prettin.



Die "SOKO Hamburg" ermittelt in Mordfällen und Verbrechen länderübergreifend in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Ihre Fälle reichen von Ratzeburg über St. Pauli, den Hamburger Hafen und das Alte Land bis nach Kehdingen und Dithmarschen. Das Kommissariat liegt am Rand der Hansestadt, direkt an der Elbe. So verbindend der Fluss ist, so unterschiedlich sind die Verbrecher: Hamburger Geschäftsleute und Altländer Apfelbauern, wohlsituierte "Speckgürtelbewohner" und altbekannte Kiezganoven.



In der ersten Folge, "Gefallener Engel", stürzt die attraktive Nadja Engel in der Hafencity vom Balkon eines hohen Appartementhauses in die Tiefe - doch die Chefin einer Versicherungsfirma überlebt und kann sich an nichts erinnern. Abwehrspuren weisen auf einen Kampf hin. Wollte jemand die Frau in den Tod stoßen? Verdächtig ist der Prokurist von Engels Firma, Thies Koning. Hat er sich an einem Versicherungsfall bereichert, und war ihm seine Chefin auf der Spur? Doch auch Nadjas Ehemann hätte ein Motiv, denn sie hatte eine Affäre. Die "SOKO Hamburg" ermittelt.



