Im Zuge der Zahlenpräsentation hat das Impfstoff-Unternehmen Valneva, das an der Börse Paris und Wien notiert, gestern auch mitgeteilt, seine Strategie hinsichtlich der sekundären Börsenotiz zu prüfen. Wir haben bei Valneva nachgefragt, was in der Hinsicht konkret geprüft wird. Die Antwort: "Aktuell bewerten wir das Kosten-Nutzenverhältnis, sowie das Handelsvolumen unserer Notierungen, auch hinsichtlich unserer Gesamtgeschäftsstrategie. Es geht uns um die Prüfung verschiedener Optionen, Entscheidungen wurden aber noch keine getroffen. Sollte es zu Entscheidungen kommen, werden wir diese zu gegebener Zeit kommunizieren, voraussichtlich im 2. Quartal". Aus dem Börsenbrief gabb vom 23. 3. 2018Abo unter:...

Den vollständigen Artikel lesen ...