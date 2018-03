VDE, Fraunhofer ISE und Frauhofer EMI wollen in den kommenden drei Jahren 30 Millionen Euro in das neue Kompetenzzentrum in Freiburg investieren. Ziel ist es, das Tempo im Hinblick auf eine heimische Batterie-Fertigung zu erhöhen.Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, das Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI und der Technologieverband VDE gründen ein neues Kompetenzzentrum für Batterien und Energiespeichersysteme in Freiburg. Mehr als 30 Millionen Euro sollen in den kommenden drei Jahren investiert werden, wie die drei Institutionen am Donnerstag mitteilten. ...

