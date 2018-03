DAX-Discount-Puts mit 32%-Chance unterhalb von 12.000 Punkten

Spätestens Anfang Februar, als sich der DAX-Index wohl für einen längeren Zeitraum von der Marke von 13.000 Punkten verabschiedet hatte, wich die bis dahin durchwegs gute Laune der Börsianer einer wachsenden Unsicherheit. Wegen des drohenden Handelskrieges zwischen den USA und China und dessen weiteren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft nahm die Talfahrt der weltweiten Börsenkurse in den vergangenen Tagen nochmals Tempo auf.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass sich die negative Tendenz des DAX-Index fortsetzen wird und das positive Korrekturpotenzial nach den Kursrückgängen der vergangenen Wochen nicht allzu hoch sein sollte könnte nun ein geeigneter Zeitpunkt für ein Investment in Discount-Puts sein.

Diese Produkte bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie "normale" Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie auch bei einem moderaten Kursanstieg des Basiswertes Chancen auf positive Rendite.

Discount-Put mit Floor bei 12.000 Punkten

Der BNP-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 14.000 Punkten, Floor bei 12.000 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000PR01V55, wurde beim DAX-Stand von 11.850 Punkten mit 15,09 - 15,10 Euro gehandelt. Wenn der DAX am Bewertungstag auf oder unterhalb des Floors von 12.000 Punkten notiert, dann wird der Schein mit der Differenz zwischen Basispreis und Floor unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, im konkreten Fall mit (14.000 - 12.000)x0,01 = 20 Euro zurückbezahlt.

Somit stellt dieser Discount-Put einen Ertrag von 32,45 Prozent in Aussicht, wenn der DAX nicht um 1,26 Prozent auf 12.000 Punkte oder darüber hinaus ansteigt. Notiert der DAX am Bewertungstag oberhalb des Floors, so wird der dann aktuelle Indexstand vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei 12.490 Punkten wird der Schein mit dem aktuellen Kaufpreis von 15,10 Euro zurückbezahlt; oberhalb von 14.000 Punkten wird der Totalverlust des Kapitaleinsatzes eintreten.

Discount-Put mit Floor bei 11.800 Punkten

Für Anleger, die auf eine Abwärtsbewegung des DAX-Index setzen wollen könnte der identisch funktionierende BNP-Discount-Put auf den DAX-Index mit Basispreis bei 13.800 Punkten, Floor bei 11.800 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000PR01V48, interessant sein, der beim DAX-Stand von 11.850 Punkten mit 14,06 - 14,07 Euro taxiert wurde. Da dieser Schein am Ende mit 20 Euro zurückbezahlt wird, wenn der DAX am Bewertungstag unterhalb von 11.800 Punkten notiert, ermöglicht er in den nächsten sechs Monaten unterhalb von 11.800 Punkten einen Gewinn in Höhe von eine Gewinn in Höhe von 42,15 Prozent.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de