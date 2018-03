Hamburg - Ungewohnt. Dem neuen US-Notenbankchef Jerome Powell bei seiner ersten Zinspressekonferenz zuzuhören und zuzuschauen war ungewohnt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Nicht nur weil man mittlerweile die Art seiner Vorgängerin Janet Yellen kannte und sie zu interpretieren wusste, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Sondern auch, weil auf dem Chefsessel der FED in den letzten Jahrzehnten stets Ökonomen gesessen hätten, die es durchaus geliebt hätten, über Outputlücken, Phillipskurven und Kernraten der Inflation zu sprechen. Powell sei hingegen Jurist und das Aufblitzen von Leidenschaft für volkswirtschaftliche Themen, die insbesondere bei Janet Yellen und Ben Bernanke - im Rahmen des für Volkswirte Möglichen - immer wieder festzustellen gewesen seien, habe beim neuen FED-Präsidenten komplett gefehlt. Das habe sich beispielsweise in relativ knappen Antworten und einer insgesamt kurzen Pressekonferenz von nur 45 Minuten geäußert - keine Zeit, um in die Verästelungen und Unterkomponenten saisonbereinigter Daten und Ähnlichem einzutauchen.

