Linz - In den zuletzt stockenden Verhandlungen zum Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA), haben die USA immer wieder Druck auf ihre Handelspartner Kanada und Mexiko ausgeübt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nun scheinen die USA in einigen Streitpunkten Verhandlungsspielraum zu signalisieren, wodurch die Chancen auf eine einvernehmliche Einigung gestiegen sind, so Oberbank. Kanada gelte als größter Stahllieferant der Vereinigten Staaten. Die Inflation Kanadas habe im vierten Quartal 2017 bis auf 2,1% ansteigen können. Obwohl diese im Januar auf 1,7% zurückgefallen sei, befinde sich das Inflationsziel der Bank of Canada (BoC) von 2% weiter in Reichweite. Angesichts fallenden Risiken für die Kanadische Wirtschaft und bei guten Februar-Verbraucherpreisdaten, könnten die Währungshüter der Bank of Canada demnächst an der Zinsschraube drehen. (23.03.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...