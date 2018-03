Hamburg (ots) -



Das MADISON Hotel Hamburg hat sich als erstes Unternehmen auf den Weg in den "DEX Deutscher Ethik Index" gemacht. Am 22.03.2018 wurde dem MADISON von der Stiftung - CLUB OF HAMBURG und der FAIR PROFIT GmbH die Bestätigung überreicht, dass das MADISON das Level E (Einstieg) "Committed to FAIR PROFIT" erreicht hat. Das bedeutet: Geschäftsleitung und Führungskräfte kennen das Managementmodell "Erfolg mit Anstand" und den Reifegrad des MADISON auf dem Weg zu gemeinsamem ökonomischem und gesellschaftlichem Mehrwert ("Shared Value). Thomas Kleinertz, Direktor des MADISON: "Wir wollen keine bunten Logos und keine Zertifikate kaufen. Wir wollen die Bestätigung unserer Vorstellung von einer anständigen Arbeitsweise schwarz auf weiß haben!"



Vorausgegangen ist im Dezember 2017 eine Status-Quo-Analyse zusammen mit den Führungskräften. Ergebnis: Das individuelle "DEX-Stärkenprofil" liegt vor. Ziel des MADISON ist es, möglichst noch 2018 das Gütesiegel "Erfolg mit Anstand" zu erreichen. Ergänzt um ein Nachhaltigkeits-Rating, ist abschließend die Aufnahme in den Deutschen Ethik Index möglich. Unternehmen im DEX sind nicht nur erfolgreich, sondern zeigen, dass dieser Erfolg auf anständige Weise erwirtschaftet wurde.



Die Stiftung - CLUB OF HAMBURG und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, die FAIR PROFIT GmbH, haben zusammen mit dem Konstanz Institut für Corporate Governance das Managementmodell "Erfolg mit Anstand" auf wissenschaftlicher Basis und zugleich praxisorientiert aufgebaut. Die Umsetzung des Modells in Unternehmen hat mit dem MADISON Hotel Hamburg begonnen.



