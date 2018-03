Der Euro wird zum Ende der Woche positiv gehandelt und so notiert der EUR/USD bei 1,2320/30, was etwas unter dem Tageshoch ist. EUR/USD wartet auf US Daten Das Paar notiert am oberen Ende seiner Wochenrange über der wichtigen 1,2300, während es nicht in der Lage ist die kurzfristige Widerstandslinie vom Jahreshoch, die heute bei 1,2365 liegt, zu überwinden. ...

