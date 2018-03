Frankfurt - Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100) ist seit heute im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, so die Deutsche Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Aktien des Vermögensverwalters notierten zum Handelsstart bei 32,55 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...