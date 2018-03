Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum in Ballungszentren hat den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen ein deutliches Gewinnplus beschert.

Hohe Wertsteigerungen und anziehende Mieten in den Metropolen lassen beim zweitgrößten heimischen Immobilienkonzern Deutsche Wohnen die Kasse klingeln. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, stieg der Gewinn 2017 auf ein Rekordniveau von 1,8 Milliarden Euro - im Jahresvergleich ein Plus von neun ...

