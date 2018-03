Linz - In der heutigen Zinssitzung der Russischen Zentralbank (CBR) könnte es abermals zu einer Senkung des Leitzinses auf nunmehr 7,25% kommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Analysten würden bis Jahresende drei weitere Leitzinssenkungen um 25 Basispunkte erwarten, was einen Leitzins von 6,50% bedeuten würde. Dennoch würden die Analysten dadurch wenig Auswirkung auf die RUB (Russischer Rubel)-Kurse sehen. Vor diesem Hintergrund wären bei Unterschreitung von EUR/RUB 70,10 durchaus Rücksetzer auf EUR/RUB 68,50 möglich. (23.03.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...