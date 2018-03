Genf - Wie erwartet, belässt die Bank of England (BoE) ihren Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent, so Charles St-Arnaud, Senior Investment Strategist bei Lombard Odier Investment Managers.Die Ratsprotokollerklärung bestätige, dass die seit dem Inflationsbericht vom Februar veröffentlichten Daten geringe Auswirkungen auf den mittelfristigen Ausblick der BoE hätten und "im Großen und Ganzen mit den in diesem Bericht enthaltenen Ansichten im Einklang stehen". Der Währungsausschuss (MPC) beurteile weiterhin, dass "eine anhaltende Straffung der Geldpolitik angemessen ware" und dass "zukünftige Erhöhungen des Leitzinses der Bank wahrscheinlich sukzessive und in begrenztem Umfang erfolgen dürften". Dennoch merke die BoE an, dass die Brexit-Verhandlungen weiterhin eine bedeutende Unsicherheitsquelle darstellen würden.

