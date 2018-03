Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtsmonat Februar deutliche Kursverluste verzeichnet, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Der MSCI World-Index sei in lokaler Währung um 3,7 Prozent gefallen. Ihren Ausgang habe die Korrektur in den USA genommen, in der Folge hätten aber auch die Notierungen an etlichen anderen Börsen nachgegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...