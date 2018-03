Der Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen nähert sich mit dem steilen Anstieg der letzten Tage dem Anfang März erreichten Hoch bei 10,25 SEK an. Zuvor hatten die Notierungen kurz nach der Vorstellung der für steigende Notierungen geltenden Trading-Idee bei 10,05 SEK ein Verlaufstief gebildet und ihre Richtung auf steigend geändert. Unsere vor einer Woche hierzu vorgestellte Idee, mit der WKN VL6UZY auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen zu setzen, befindet sich entsprechend im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde zum Geldkurs von 7,19 Euro und liegt mit 17 Prozent im Plus. Wer weiter in der Erwartung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...