Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Bank angesichts des Börsengangs der Vermögensverwaltungstochter DWS auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Börsengang sei zweischneidig zu sehen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einerseits verliere die Deutsche Bank Teile eines verlässlichen Ertragsbringers, der nur wenig Kapital binde, andererseits gewinne der Vermögensverwalter an Transparenz und könne so leichter über kleinere Zukäufe an der Branchenkonsolidierung teilnehmen./ajx/la Datum der Analyse: 23.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0043 2018-03-23/12:22

ISIN: DE0005140008