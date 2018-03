Nach der phasenweise panikartigen Flucht der Aktienanleger von der Wall Street am Vortag dürfte diese zum Start am Freitag mit weiteren Verlusten aufwarten. Allerdings sehen Marktteilnehmer Stabilisierungschancen für den Handelsverlauf angesichts der technisch als überverkauft eingeschätzten Lage. Am Donnerstag hatte der US-Aktienmarkt den größten Absturz seit dem 8. Februar verbucht. Zudem war der Volatilitätsindex, auch "Angstbarometer" genannt, um 31 Prozent nach oben geschnellt und damit über den langfristigen Durchschnittswert.

Der sich immer deutlicher abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China liefere weiterhin keine Kaufgründe, heißt es. Immerhin dürfte die Abwärtsdynamik deutlich nachlassen. Die Futures am Terminmarkt deuten auf eine knapp behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt hin.

Die Börsianer sind besorgt über eine Eskalation der jüngsten Handelsstreitigkeiten. Denn China hat schnell auf die Verteuerung seiner US-Exporte reagiert und nach der Ankündigung umfassender neuer US-Strafzölle gegen China eine eigene Liste möglicher Strafzölle auf US-Produkte veröffentlicht. Die Liste führt Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar auf. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor chinesische Produkte im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt. Der chinesische Botschafter in den USA, Cui Tiankai, sagte, sein Land werde einen möglichen Handelskrieg "bis zum Ende ausfechten."

Investoren suchen ihr Heil daher in den vermeintlich sicheren Häfen, allen voran dem Yen und dem Gold. Die japanische Fluchtwährung wird auf dem höchsten Stand seit der US-Präsidentschaftswahl 2016 gehandelt. "Marktteilnehmer versuchen, die potenziellen Auswirkungen der Spannungen zwischen den stärksten Volkswirtschaften der Welt auf das Wachstum abzuschätzen, und dies wird der Katalysator für die weitere Risikoaversion sein", sagt Analyst Konstantinos Anthis von ADS Securities.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2018 07:11 ET (11:11 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.