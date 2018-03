Hamburg - Die Renditen von Bundesanleihen haben sich auf Wochensicht in einer sehr engen Bandbreite bewegt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Zwar laste immer noch eine mögliche Ausweitung der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und ihren Handelspartnern auf den Renditen. Die US-Regierung habe Importzölle von 25% für Stahl und 10% für Aluminium angekündigt, die am 23.03. eingeführt würden. Als Reaktion auf die Zölle hätten die EU und China mit Gegenmaßnahmen gedroht - die EU habe eine Liste mit Produkten (u.a. Jeans, Whiskey, Motorräder) erstellt, auf die ebenfalls Importzölle erhoben werden könnten. Die USA wiederum hätten gewarnt, darauf mit höheren Importzöllen für Autos zu reagieren. In ihrem Basisszenario erwarten die Analysten der HSH Nordbank AG jedoch, dass die Beteiligten zu diesem Zeitpunkt vor einem Handelskrieg zurückschrecken, da die Folgen daraus zu gravierend wären (Finanzmarktturbulenzen, weltweiter Konjunktureinbruch).

