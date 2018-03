Der EU-Türkei-Gipfel in Bulgarien soll eigentlich für Entspannung zwischen Ankara und Brüssel sorgen. Daraus wird wohl nichts.

Kurz vor dem EU-Türkei-Treffen in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Warna gibt es neue Spannungen zwischen Brüssel und Ankara. Die EU-Staaten machten der Türkei in einer Erklärung unter anderem Vorwürfe im Zusammenhang mit der Erdgassuche im Mittelmeer vor Zypern und der Inhaftierung von EU-Bürgern. Das Außenministerium in Ankara reagierte am Freitag empört. Sprecher Hami Aksoy sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, die Erklärung enthalte "inakzeptable Äußerungen".

Die EU-Erklärung könnte das am Montag geplante Spitzentreffen in Warna belasten. Dabei wollen EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan eigentlich versuchen, für etwas Entspannung in den seit eineinhalb Jahren extrem belasteten Beziehungen zu sorgen.

In der von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ...

