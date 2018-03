Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Die Aktionäre der spanischen Banco Santander SA können sich auf eine höhere Dividende einstellen. Für das laufende Jahre soll die Ausschüttung um 4,5 Prozent auf 0,23 Euro steigen, wie Executive Chairman Ana Botin auf der Hauptversammlung der Bank sagte. Sie soll in vier Tranchen gezahlt werden, drei davon in bar. Bei der vierten haben die Aktionäre die Wahl zwischen einer Bar- und einer Aktiendividende. Für 2019 soll die gesamte Dividende in bar gezahlt werden.

March 23, 2018

