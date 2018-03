Mindestens zwei Tote bei Geiselnahme in SüdfrankreichCarcassonne/Paris - Bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt in der Stadt Tr?bes in Südfrankreich sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Mit weiteren Opfern werde gerechnet, erklärte die Polizei am Freitag. Es sei noch nicht bekannt, ob es sich um einen oder zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...