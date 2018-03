Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100006794 -



Mit einem Nettoumsatz von CHF 1955 Mio. (Vorjahr CHF 1858 Mio.)

hat RUAG die Höchstmarke des Vorjahres nochmals um 5.2 % übertroffen.

Das Rekordergebnis des letzten Jahres konnte der internationale

Technologiekonzern hingegen nicht bestätigen. Das Ergebnis vor Zinsen

und Steuern (EBIT) sank auf CHF 119 Mio. (CHF 151 Mio.) und der

Reingewinn auf CHF 89 Mio. (CHF 116 Mio.). Der Auftragsbestand per

Ende 2017 liegt mit CHF 1607 Mio. (CHF 1556 Mio.) auf einem hohen

Niveau. RUAG beantragt die Zahlung einer Dividende von CHF 40 Mio.

(CHF 47 Mio.) an die Schweizerische Eidgenossenschaft.



Das vor 20 Jahren gegründete Unternehmen RUAG hat eine

erfolgreiche Wandlung von einem national ausgerichteten Rüstungs- zu

einem international tätigen Technologiekonzern durchlaufen. RUAG

wickelte 2017 rund 56 % (57 %) aller Aufträge im zivilen Bereich ab,

vom Nettoumsatz entfallen 62 % (63 %) auf das Ausland. Gesamthaft

generierte der Konzern einen Nettoumsatz von CHF 1955 Mio. Dies

entspricht einem Zuwachs von CHF 97 Mio. oder 5.2 %. Neben dem

organischen Wachstum haben auch internationale Akquisitionen wie

Clearswift zu dieser erneuten Steigerung beigetragen. Das EBIT und

der Reingewinn sanken je um CHF 32 Mio. respektive CHF 27 Mio. Bis

auf die Division Defence haben alle Divisionen Gewinn erzielt. Der

Auftragsbestand stieg gesamthaft auf CHF 1607 Mio. (CHF 1556 Mio.),

der Auftragseingang ging auf CHF 1961 Mio. (CHF 2036 Mio.) zurück.

Beide Kennzahlen markieren weiterhin eine solide Basis für die

weitere Unternehmensentwicklung.



Urs Breitmeier, CEO RUAG Konzern, sagte anlässlich der

Bilanzmedienkonferenz: "Der erneute Wachstumsanstieg ist erfreulich.

Hingegen ist die Profitabilität aufgrund einzelner, isolierter

Ereignisse gesunken. Diese betreffen insbesondere die

Restrukturierung im Bereich Land Systems, eine Neubeurteilung der

Kosten und Erträge von verschiedenen Projekten in der Division

Defence, aber auch Lieferverzögerungen bei Flugzeugstrukturteilen

durch Sublieferanten sowie einen Rückgang der Umsätze mit Munition

für Sportschützen in den USA. In allen Bereichen wurden entsprechende

Schritte eingeleitet und Korrekturen vorgenommen." Weiter wurde das

Ergebnis durch geplante Aufbaukosten der neuen Produktionsstandorte

in den USA und in Ungarn belastet.



RUAG steht vor neuen Herausforderungen. Gemäss den Beschlüssen des

Bundesrates vom 21. März 2018 wird RUAG in zwei voneinander

unabhängige Konzerngesellschaften aufgeteilt werden. Eine

Konzerngesellschaft (Arbeitstitel RUAG Schweiz) soll sich auf die

Leistungserbringung gegenüber der Schweizer Armee konzentrieren. In

einer zweiten Konzerngesellschaft (Arbeitstitel RUAG International)

werden die übrigen Geschäftsaktivitäten (Leistungen auf dem zivilen

und dem internationalen militärischen Markt) zusammengefasst. RUAG

behält seine Wachstumsstrategie mit den Schwerpunkten Space,

Aerostructures und Cyber Security bei. Es werden aber neue

Überlegungen anzustellen sein hinsichtlich der weiteren

Gewichtsverlagerung auf die Digitalisierung und dem Erlangen gleicher

Regeln wie die Mitbewerber. Zuhanden des Bundesrates wird der

Verwaltungsrat verschiedene Varianten der Weiterentwicklung von «RUAG

Schweiz» und «RUAG International» prüfen.



Personelle Wechsel im Verwaltungsrat



Der Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Schwald wird nach 16

Jahren im Verwaltungsrat nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung

stehen. Hans-Peter Schwald hat die Entwicklung des Konzerns hin zu

einem internationalen Technologiekonzern massgeblich mitgestaltet.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken ihm an dieser

Stelle ausdrücklich für seinen unermüdlichen Einsatz und seinen

Sachverstand.



Der Bundesrat hat die Nomination vom amtierenden Vizepräsidenten

Dr. Remo Lütolf für das Verwaltungsratspräsidium der RUAG Holding AG

und von Frau Dr. Marie-Pierre de Bailliencourt zur Nachfolgerin des

im 2017 zurückgetretenen Egon Behle gutgeheissen. Beide Wahlen

erfolgen an der Generalsversammlung vom 26. April 2018.



Dividende von CHF 40 Mio. beantragt



Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2017 eine

Dividende von CHF 40 Mio. (CHF 47 Mio.). Diese liegt bei 45 % des

Konzernreingewinns.



Das Eidgenössische Departement für Verteidigung,

Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) bleibt der wichtigste und grösste

Einzelkunde von RUAG, sein Anteil am Umsatz beträgt unverändert 31 %.



Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen um CHF 10

Mio. auf CHF 181 Mio. leicht an und liegen im Verhältnis zum

Nettoumsatz unverändert bei 9.2 %.



Der Personalbestand des Konzerns erhöhte sich per 31. Dezember

2017 auf 9189 Stellen (+5.2 %), was auf die Übernahme von Clearswift,

den Aufbau der Standorte in den USA und in Ungarn sowie das generelle

Umsatzwachstum zurückzuführen ist.



RUAG weist nach wie vor eine solide Finanzierung auf. Die

Netto-Finanzposition des Konzerns liegt per 31. Dezember 2017 bei CHF

77 Mio. (CHF 237 Mio.). Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

ging aufgrund des tieferen operativen Ergebnisses sowie wegen

Investitionen in das Umlaufvermögen auf CHF 88 Mio. (CHF 135 Mio.)

zurück. Der Free Cash Flow 2017 liegt bei minus CHF 58 Mio. (CHF 56

Mio.), belastet vor allem durch die bezahlten Kaufpreise der im

Geschäftsjahr abgeschlossenen Akquisitionen sowie durch Investitionen

in Kapazitätserweiterungen für Zusatzaufträge.



Originaltext: Ruag Holding

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006794

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006794.rss2



Kontakt:

Kirsten Hammerich, Media Relations Manager,

kirsten.hammerich@ruag.com, +41 79 770 81 18