München (ots) - Ab sofort können sich Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, Young Professionals und Führungskräfte für den nächsten "Karrieretag Familienunternehmen" bewerben, der am 29. Juni in Ludwigsburg bei Stuttgart stattfindet. Der weltweit agierende Filtrationsspezialist Mann+Hummel ist Gastgeber.



Auf dem Karrieretag gibt es die Möglichkeit, direkt auf Inhaber der 50 weiteren großen Familienunternehmen aus ganz Deutschland zuzugehen und mit ihnen über Karriereperspektiven zu sprechen. Mit dabei sein werden unter anderen das Medizintechnik-Unternehmen B. Braun, die Drogeriemarktkette dm oder der Baugerätekonzern Hilti.



Bewerbungsschluss ist am 14. Mai 2018. Weitere Informationen und direkte Bewerbung unter http://www.karrieretag-familienunternehmen.de/.



Der "Karrieretag Familienunternehmen" wurde von führenden Familienunternehmern Deutschlands, dem Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen ins Leben gerufen.



