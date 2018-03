Die Gewerkschaft der Polizei fordert eine engere Zusammenarbeit von Zoll und Polizei an den deutschen Grenzen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat eine engere Zusammenarbeit von Zoll und Polizei an den deutschen Grenzen gefordert. Derzeit gebe es das nur "in begrenztem Umfang", erklärte Jörg Radek, der Vorsitzender der GdP in der Bundespolizei, am Freitag in Berlin.

"Es ist in der heutigen Zeit unsinnig, dass man zwei Behörden quasi an derselben Stelle einsetzt, von denen die eine illegale Migration bekämpft und die andere die illegale Wareneinfuhr."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...