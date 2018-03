Hannover - Der Credit-Markt hat in den letzten zwei Handelswochen den Trend zu leicht höheren Spreads fortgesetzt, wobei insbesondere in den vergangenen Tagen die Risikoaversion nochmals zugenommen hat, so die Analysten der Nord LB.Dies gelte unverändert für den Markt für Kreditausfallversicherungen (CDS) als auch für die Spreads von Cash-Bonds. Noch Mitte März habe der iTraxx Senior Financials bei rund 50bp notiert und habe seit Wochenbeginn rund 15bp zugelegt. Zu den relevanten Events der letzten Tage würden die erwartete Zinserhöhung der FED um 25bp auf 1,75% zählen, womit der eingeschlagene Kurs der ehemaligen FED-Chefin Yellen fortgesetzt werde sowie die Verhängung von Strafzöllen der USA gegen China, was die Börsen weltweit heute belaste, da sich ein Handelskrieg anbahnen könnte. Während am Primärmarkt in der vergangenen Woche noch rege emittiert worden sei, habe sich in dieser kein Emittent mit Neuemissionen an den Markt gewagt. Das in wenigen Tagen endende Quartal könne bisher mit 47 Emissionen und 44 Mrd. EUR Volumen aufwarten. Im ersten Quartal 2017 seien es 42 Einzeltitel und ein gesamtes Emissionsvolumen von EUR 38 Mrd. gewesen.

