München - Die Münchner Privatbank Merck Finck erwartet für das Jahr 2018 weiterhin solide ökonomische Wachstumsraten, die zu positivem Gewinn- und Umsatzwachstum bei den Unternehmen führen sollten."Der globale Aufschwung setzt sich fort, auch wenn die Wachstumsdynamik im ersten Quartal eine Verschnaufpause eingelegt hat. Alles in allem erwarten wir daher eine solide positive Aktienmarktentwicklung auf Jahressicht, wenngleich der ökonomische Zyklus, also die Wachstumskurve an den Börsen, bereits weit vorangeschritten ist", sage Daniel Kerbach, Chief Investment Officer von Merck Finck im aktuellen "Brief des Chief Investment Officers".

